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Aksaray'da 12 kişi koronavirüsüne karşı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
25 dakika önce
Kapadokya turu için Sultanhanı ilçesini ziyaret eden Çinli 10 kişilik turist kafilesindeki bir turistin, öksürük şikayetiyle sağlık ocağına başvurmasının ardından, turistlerle birlikte şoför ve rehberin tedbir amaçlı hastanede gözlem altına alındığı açıklandı.
Aksaray'da 10'u Çin vatandaşı olmak üzere 12 kişi, koronavirüsüne karşı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Aksaray Valisi Ali Mantı, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün saat 16.15 sıralarında Kapadokya turu kapsamında Sultanhanı ilçesine gelen Çinli 10 kişilik turist kafilesindeki bir turistin, öksürük şikayetiyle sağlık ocağına başvurduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:59
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