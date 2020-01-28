Aksaray'da 12 kişi koronavirüsüne karşı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Aksaray'da 12 kişi koronavirüsüne karşı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Dünya

Aksaray'da 12 kişi koronavirüsüne karşı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

25 dakika önce

Kapadokya turu için Sultanhanı ilçesini ziyaret eden Çinli 10 kişilik turist kafilesindeki bir turistin, öksürük şikayetiyle sağlık ocağına başvurmasının ardından, turistlerle birlikte şoför ve rehberin tedbir amaçlı hastanede gözlem altına alındığı açıklandı.

Aksaray'da 12 kişi koronavirüsüne karşı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Aksaray'da 10'u Çin vatandaşı olmak üzere 12 kişi, koronavirüsüne karşı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.


Aksaray Valisi Ali Mantı, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün saat 16.15 sıralarında Kapadokya turu kapsamında Sultanhanı ilçesine gelen Çinli 10 kişilik turist kafilesindeki bir turistin, öksürük şikayetiyle sağlık ocağına başvurduğunu söyledi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Sultanhanı, Kapadokya, Aksaray, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:59 
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