Aksaray'da 13 yıl hapis cezası olan şüpheli jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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Aksaray'da 13 yıl hapis cezası olan şüpheli jandarma tarafından yakalandı

03.08.2022 15:32
Aksaray'da 13 yıl hapis cezası olan şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Aksaray'da 13 yıl 10 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aksaray'da 13 yıl 10 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yasadışı faaliyetleri olan kişi ve örgütleri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkarmak ve faillerinin yakalanarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla icra edilen faaliyetler çerçevesinde Güzelyurt ilçesi Belisırma köyünde devriye atan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir şahsı durdurdu. Yapılan incelemede şahsın İsmail Göktuğ K. (23) olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, sorgulama neticesinde şahsın "Müstehcen Yayınların Yayınlamasına Aracılık Etmek ve Şantaj" suçlarından arandığı ve hakkında "13 yıl 10 ay 6 gün" kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Güzelyurt, Jandarma, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da 13 yıl hapis cezası olan şüpheli jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da 13 yıl hapis cezası olan şüpheli jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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