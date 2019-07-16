Son Dakika Haberleri: Aksaray'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anıldı
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Aksaray'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anıldı

3 saat önce

AKSARAY'da '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla binlerce kişi 15 Temmuz Meydanı'nda buluştu.

Aksaray'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anıldı, System.String[]
AKSARAY'da '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla binlerce kişi 15 Temmuz Meydanı'nda buluştu.
15 Temmuz darbe girişimin 3'üncü yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da da anma etkinlikleri düzenlendi. Kentin çeşitli yerlerinde 15 Temmuz konulu fotoğraf sergileri açıldı. Daha sonra '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda devam etti. Alana katılan yüzlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Ali Kınık konserine eşlik etti. Törene Aksaray Valisi Ali Mantı, Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer, AK Parti ve MHP İl Başkanları  ile askeri yetkililer katıldı.
15 Temmuz'da darbe girişiminde, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Şehit Önder Güzel'in annesi Gülşen Güzel, "3 yıl önce çocuğumu verdim. Ciğerim yanıyor. Ciğerimi soğutmak için Cumhurbaşkanımız haberdar olsun, o papazları çıkartmasın. Benim en büyük dileğim o. Çıkartmasın onları. Bizim kuzularımızın suçu neydi? Suçları yoktu. Yavruları kaldı" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'ndaki konuşması alana kurulan dev ekranlardan vatandaşlara dinletildi. Etkinlikler sabaha kadar sürecek.


- Aksaray
Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:33 Kaynak: DHA
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