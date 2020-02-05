Aksaray'da 18 bin adet kaçak güneş gözlüğüyle yakalanan şüpheliler serbest - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da 18 bin adet kaçak güneş gözlüğüyle yakalanan şüpheliler serbest - Son Dakika

Aksaray'da 18 bin adet kaçak güneş gözlüğüyle yakalanan şüpheliler serbest

6 saat önce

Aksaray'da 18 bin adet gümrük kaçağı güneş gözlüğüyle yakalanan 2 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı.

Aksaray'da 18 bin adet kaçak güneş gözlüğüyle yakalanan şüpheliler serbest, System.String[]

Aksaray'da 18 bin adet gümrük kaçağı güneş gözlüğüyle yakalanan 2 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı.


Edinilen bilgiye göre, rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Adana'dan Aksaray istikametine giden 27 plakalı tırı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri araç içerisinde yaptığı aramada 19 koli içerisinde toplam 18 bin adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirdi. Gözlüklere el konulurken, sürücü M.P. (46) ve E.P. (19) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AKSARAY

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Uzman isim, canlı yayında çığ felaketinin yaşandığı bölgedeki ihmali anlattı
Van'daki felakette ekipler çığ altındakilere uzun çubuklarla ulaşmaya çalışıyor Kreşte 2 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada! Aile, görüntüleri izleyip savcılığa koştu Farklı ülkelerden çok sayıda insanı dolandıran çete, İstanbul'da yakalandı

Son Dakika Haberleri
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 18:18:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray'da 18 bin adet kaçak güneş gözlüğüyle yakalanan şüpheliler serbest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]