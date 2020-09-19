Aksaray'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

Aksaray'da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki törende Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Aydoğdu, gazilerin, toprağı vatan, insanı millet yapan, yaşayan anıtlar olduğunu söyledi.

19 Eylül Gaziler Günü'nün vatanı, milleti, ülkesi ve bayrağı için canını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerin şeref günü olduğunu belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Şehadete niyet edip, gazilikle onurlanan kahramanlarsınız. Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının ölümsüz destanısınız. Bugün bizlere düşen en büyük ortak sorumluluk, bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, milli birliğimizin ve cumhuriyetimizin onurlu sembolleri, vatanseverlikleriyle övündüğümüz, emsalsiz fedakarlıklarını örnek aldığımız gazilerimizin, taşıdıkları şerefe ve değerli kişiliklerine yaraşır bir şekilde hayatlarını devam ettirmelerini sağlamaktır. Hak ettikleri saygı ve hürmeti göstermek, sorunları ile yakından ilgilenerek onlara olan vefa borcumuzu ödemek için devlet ve millet olarak elimizden geleni en iyi şekilde yapmaktır."

Dinçer ise şehit ve gaziler sayesinde bu topraklarda barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşadıklarını dile getirdi.