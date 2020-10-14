Aksaray'da 19 ton 700 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Aksaray'da 19 ton 700 kilo kaçak tütün ele geçirildi

14.10.2020 00:57
Aksaray'da 19 ton 700 kilo kaçak tütün ele geçirildi, System.String[]

Aksaray'da polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 tırda 19 ton 700 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Aksaray'da polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 tırda 19 ton 700 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray - Adana Karayolu üzerinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi uygulama noktasında rutin yol kontrolü yapan KOM ekipleri şüphe üzerine 2 tırı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu tır sürücülerin tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri tırları aramak için kontrol noktasına çekti. Burada 2 tırda yapılan aramalarda bin 970 koli içerisine gizlenmiş toplam 19 ton 700 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Araç sürücüleri N.Y. (20) ve Ç.N. (31) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Adana, Tütün, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da 19 ton 700 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

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