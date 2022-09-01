Aksaray'da 2 köyde uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 2 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray'da 2 köyde uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 2 gözaltı

01.09.2022 12:35
Aksaray'da 2 köyde uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 2 gözaltı

Aksaray'da 2 ayrı köyde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 550 gram esrar, kenevir bitkisi ve tabanca ele geçirdi.

Aksaray'da 2 ayrı köyde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 550 gram esrar, kenevir bitkisi ve tabanca ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma İstihbarat Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Babakonağı köyü ile Ortaköy ilçesine bağlı Harmandalı köyünde 2 şahsın kenevir yetiştirip esrar imal ettiği ve ticaretini yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziksel takip sonucu elde edilen delillerle operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri 2 köyde 2 ayrı müstakil eve operasyon yaptı. Gerçekleştirilen operasyonlarda evlerde, bahçesinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 220 gram kenevir tohumu, 550 gram kubar esrar, 14 kök kenevir bitkisi ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda İsa I. (28) ve Ayşe C. (45) yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

YORUMLAR
500
Mersin'de yasa dışı kenevir eken 3 şüpheli yakalandı Mersin'de yasa dışı kenevir eken 3 şüpheli yakalandı Tarlalarına kenevir eken şahıslara jandarma operasyonu Tarlalarına kenevir eken şahıslara jandarma operasyonu
Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da 2 köyde uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 2 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:35 Fenerbahçe forvet transferinde gaza bastı! Luis Muriel'in transferi için Atalanta'ya teklif yapıldı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere yönelik 'boykot' sözleri: Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım
11:45 İngiltere Başbakanı Boris Johnson polisin uyuşturucu baskınına katıldı
11:40 Hazal Kaya'nın paylaşımı sevenlerini korkuttu: Hayata tutunmaya çalışıyorum
11:35 Tokatköy'de polisler ile bölge halkı arasında tansiyon yükseliyor! Biber gazlı müdahale sonrası vatandaş çatılara çıktı
11:31 Altında düşüş sürüyor! Gram altın 994 liradan alıcı buluyor
11:29 Fatih'te kardeş kavgası! Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu ağabeyini öldürdü
11:20 Dolardan yeni rekor! 2022'nin en yüksek seviyesini çıktı
11:00 Celal Şengör, "dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla ifadeye çağrıldı
11:01 Adı Fenerbahçe ile anılan Maxi Gomez bugün İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 12:42:04. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da 2 köyde uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement