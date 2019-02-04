Aksaray'da 2 Hırsız Şüphelisi Operasyonla Yakalandı
1 saat önce
Aksaray'da 2 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Aksaray
'da 2 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Hırsızlık olayları, Zinciriye Mahallesi ve Büyük Bölcek
Mahallelerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşanan hırsızlık olaylarının ardından geniş çaplı araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, İlayda Kadriye A. (20) ve Fahri K. (29) isimli 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şahısların adreslerini belirleyen ekipler, yaptıkları eş zamanlı operasyonla 2 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:58 Kaynak: İHA
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