Aksaray'da 2 kişinin yaralandığı kazada taraflar yol ortasında kavga etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da 2 kişinin yaralandığı kazada taraflar yol ortasında kavga etti - Son Dakika

Aksaray'da 2 kişinin yaralandığı kazada taraflar yol ortasında kavga etti

1 saat önce

Aksaray'da minibüs ile kamyonetin karıştığı ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında anlaşamayan taraflar yol ortasında kavga etti.

Aksaray'da 2 kişinin yaralandığı kazada taraflar yol ortasında kavga etti, System.String[]

Aksaray'da minibüs ile kamyonetin karıştığı ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında anlaşamayan taraflar yol ortasında kavga etti.


Kaza, Aksaray Ankara Karayolu Nevşehir Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağatay Ç. (27) idaresindeki 68 AAN 160 plakalı otomobil kavşaktan sanayi istikametine dönerken, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden 68 ABA 466 plakalı sürücüsü olay yerinden kaçan minibüsle çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet K. (27) ve Ahmet Y. (25) isimli 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince yaralılar Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken durumları iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan ismi belirlenemeyen ve olay yerinden kaçan minibüs şoförünün telefonla arayıp olay yerine gönderdiği arkadaşları ile otomobilde bulunan diğer taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, 2 tarafta yol ortasında kavga etmeye başladı. Olay yerine gelen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri kavgaya müdahale ederken, tarafları güçlükle ayırdı. Yol ortasında kavga eden tarafların görüntüleri olay yerinde bulunan basın mensuplarının kameralarına yansıdı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:04 Kaynak: İHA
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