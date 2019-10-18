Son Dakika Haberleri: Aksaray'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında

Aksaray'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında

13 dakika önce

- Aksaray'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasındaAKSARAY - Aksaray'da iki grup arasında arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı.

- Aksaray'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında

AKSARAY - Aksaray'da iki grup arasında arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı. Tüfekli şahsın ateş etme anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, Taşpazar Mahallesi 818. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdem K. ile telefonculuk yapan Nihat Ö. ve Ali E. arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Erdem K. iddiaya göre eşinin çantasından aldığı pompalı tüfekle Nihat Ö. ve Ali E.'ye ateş etti. Nihat Ö. ve Ali E. tüfekten çıkan saçmalardan yaralanırken, çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekipleri ve polise haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri, 2 yaralıyı alarak Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaçan şüpheli Erdem K. kısa sürede İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin eşinin çantasından aldığı tüfekle ateş etme anı ise bir otelin güvenlik kamerasına yansındı. Görüntülerde olay yerinde yaşanan kavga ve Erdem K.'nin eşinin çantasından aldığı pompalı tüfekle ateş etmesi ve yaralanan bir kişinin olduğu görülüyor. Kamera kaydında ayrıca, şüpheli şahsın eşinin kocasına engel olmaya çalıştığı da yer alıyor.

(YC-AH-NT-Y)

Aksaray'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında

Aksaray, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:34 Kaynak: İHA
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