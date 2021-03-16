Aksaray'da 2 köy yarından itibaren karantinaya alınacak - Son Dakika

Aksaray'da 2 köy yarından itibaren karantinaya alınacak
16.03.2021 15:15
Aksaray'da merkeze bağlı Sevinçli ve Gözlükuyu köylerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın karantina başlatılacak.
Aksaray'da merkeze bağlı Sevinçli ve Gözlükuyu köylerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın karantina başlatılacak.
İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında olağanüstü toplanıldığı bildirildi.
Açıklamada, toplantıda, Sevinçli ve Gözlükuyu köylerinde yarın saat 08.00'den 22 Mart Pazartesi günü 08.00'e kadar giriş çıkışların yasaklanmasına ve 5 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesine karar verildiği belirtildi.
Son Dakika Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı Bugün hayatını kaybeden futbolcu Erhan Önal, oyuncu Bige Önal'ın babası çıktı Nokia, 10 bin kişiyi işten çıkaracak Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı? Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu Türkiye ile Azerbaycan arasında vizesiz seyahat 1 Nisan 2021'de başlıyor Haciz için gittiği evde göğsünden vurulan avukat yaşamını yitirdi