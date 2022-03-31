2 milyon 800 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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2 milyon 800 bin kaçak makaron ele geçirildi

31.03.2022 14:07

Aksaray'da 2 milyon 800 bin kaçak makaron ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da 2 milyon 800 bin kaçak makaron ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray- Adana kara yolunda bir kamyonu durdurdu.

Kamyondaki aramada, 2 milyon 800 bin kaçak makaron ele geçirildi. Sürücü A.İ. (33) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

2 milyon 800 bin kaçak makaron ele geçirildi
2 milyon 800 bin kaçak makaron ele geçirildi
2 milyon 800 bin kaçak makaron ele geçirildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2 milyon 800 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika


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