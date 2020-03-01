Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

18 dakika önce

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Alanyurt köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan D. (44) yönetimindeki 68 KU 832 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmak için yavaşlayan Musa S. (60) idaresindeki 68 EA 839 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Musa S. yönetimindeki otomobilde yolcu olarak bulunan Nafiye S. (56) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

"Göçmenlerin yarısını Avrupa'ya ben gönderdim" diyen göçmen kaçakçısı yakalandı
Ayrı yaşadığı karısını öldüren koca, çocuğunun yanında intihar etti Şehidin 4 yaşındaki yeğeni: Dayım şehit oldu, vatan sağ olsun Ayvacık'tan Yunanistan'a geçmek isteyen mültecileri sahil güvenlik kurtardı

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 21:41:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]