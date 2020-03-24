Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

16 dakika önce

Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu TOKİ Yol Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Muhammed M. (38) idaresindeki 31 ADC 251 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkmak isteyen Barış K. (35) yönetimindeki 68 EY 470 plakalı otomobile çarpıp, orta refüjdeki direğe vurarak durabildi. Kazada sürücü Muhammet M. ile araçta yolcu olarak bulunan Ayet A. (22) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Yardım ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan tedavileri sonucu yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:50 Kaynak: İHA

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