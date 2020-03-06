Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Taşpazar Mahallesi 837. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersin Ö. (22) idaresindeki 68 DA 334 plakalı otomobil Cihat T. (19) yönetimindeki 68 ABG 619 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle iki otomobilde kaldırıma çarparak dururken, sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan Buse D. (21) ve Dilara E. (20) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla inceleme başlattı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:37 Kaynak: İHA
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