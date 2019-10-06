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Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

1 saat önce

Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralıAKSARAY - Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Küçük Bölcek Mahallesi Sanayi Köprülü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E-90 Karayolundan sanayi istikametine seyreden Hasan G. idaresindeki 06 BNY 875 plakalı otomobil, kavşaktan çıkan Süleyman S. yönetimindeki 68 DN 505 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle savrulan 06 plakalı otomobil refüje çıkıp elektrik panosuna çarparak durabilirken, otomobil adeta hurdaya döndü. Sürücüler ve otomobillerde yolcu olarak bulunan Okan G. (39), Mehmet G. ve İbrahim G. olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, İl Acil Afet Durum ekipleri ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de araç içindeki yaralıların çıkarılmasına yardımcı oldu. Sedyelerle ambulanslara taşınan yaralılar Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili araştırma ve inceleme başlattı.

Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Aksaray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:20 Kaynak: İHA
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