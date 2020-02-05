Aksaray'da 2 tır çarpıştı 1 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da 2 TIR çarpıştı: 1 yaralı

AKSARAY'da 2 TIR'ın kavşakta çarpışması sonucu sürücülerden Mahmut Yaşa yaralandı. Araç içinde sıkışan Yaşa, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Aksaray- Adana karayolu organize sanayi bölgesi kavşağında meydana geldi. Mahmut Yaşa (34) idaresindeki 68 AS 402 plakalı TIR, Ahmet Yanbak (29) yönetimindeki 31 VN 825 plakalı TIR'la kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerden Mahmut Yaşa yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılıp, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü Yaşa'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirledi. Diğer sürücü Ahmet Yanbak da kazadan yara almadan kurtuldu.

Soruşturma sürüyor.