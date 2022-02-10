Üye Girişi
AKSARAY'DA 2 TIR ÇARPIŞTI 2 KARDEŞ YARALI - Son Dakika

AKSARAY'DA 2 TIR ÇARPIŞTI 2 KARDEŞ YARALI

10.02.2022 16:38

AKSARAY'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, önündeki TIR'a çarptı.

AKSARAY'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, önündeki TIR'a çarptı. Kazada sürücülerden Selahattin Hoşgören (28) ile kardeşi Mehmet Hoşgören yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolu 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Selahattin Hoşgören yönetimindeki 33 AEH 709 plakalı TIR, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, önündeki, Mehmet Özel (45) idaresindeki 26 UL 480 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücülerden Selahattin Hoşgören ile kardeşi Mehmet Hoşgören TIR'ın içinde sıkıştı. Diğer sürücü Mehmet Özel ise kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sıkıştıkları yerden çıkardıkları 2 kardeş, ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

AKSARAY'DA 2 TIR ÇARPIŞTI 2 KARDEŞ YARALI
AKSARAY'DA 2 TIR ÇARPIŞTI 2 KARDEŞ YARALI
AKSARAY'DA 2 TIR ÇARPIŞTI 2 KARDEŞ YARALI

YORUMLAR
500

Aksaray, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKSARAY'DA 2 TIR ÇARPIŞTI 2 KARDEŞ YARALI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına Bahçeli'den yorum: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir
16:56 Eğlenmek için gittiği gazino mezarı oldu! 4 kişilik grupla tartışan genç feci şekilde öldürüldü
16:55 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prensi Charles ikinci kez koronavirüse yakalandı
16:53 Öğretmenden 16 yaşındaki öğrenciye taciz! Mesajlar ortaya çıkınca tutuklandı
16:46 Son Dakika: ABD son 40 yılın rekorunu kırdı! Yıllık enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi
16:35 Artan maliyetler yüzünden boş baklava satılıyor!
16:35 Çocuğu arabanın bagajına koyan babanın şaşkına çeviren ifadesi: Araba kalabalıktı, yaramazlık yapınca sinirlendim
16:28 Berber dükkanının kadınlarla yaptığı tanıtımı gören bu berbere gelmek istiyor
16:23 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Züleyha, Çolakların elinden nasıl kurtulacak?
16:05 Demokrasi endeksinde 103. sıradayız! Dünyanın en demokratik ülkesi Norveç
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 17:20:29. #1.11#
SON DAKİKA: AKSARAY'DA 2 TIR ÇARPIŞTI 2 KARDEŞ YARALI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement