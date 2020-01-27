Aksaray'da 20 yıldır pazar arabasıyla hayvanlara yiyecek taşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da 20 yıldır pazar arabasıyla hayvanlara yiyecek taşıyor - Son Dakika

Aksaray'da 20 yıldır pazar arabasıyla hayvanlara yiyecek taşıyor

7 saat önce

Aksaray'da 73 yaşındaki Metin Başpınar, 20 yıldır pazar arabasıyla sokak hayvanlarına yiyecek taşıyor.

Aksaray'da 20 yıldır pazar arabasıyla hayvanlara yiyecek taşıyor, System.String[]

Aksaray'da 73 yaşındaki Metin Başpınar, 20 yıldır pazar arabasıyla sokak hayvanlarına yiyecek taşıyor.


Sokak hayvanlarına karşı aşırı sevgi duyan 73 yaşındaki Metin Başpınar, Aksaray'da 20 yıldır pazar arabasıyla sokak hayvanlarına yiyecek taşıyor. Şehirde belirli sokak ve caddelerde gezen Metin Başpınar, pazar arabasına kuşları için bayat ekmek ve buğday, köpek ve kediler için de gittiği kasaptan aldığı sakatatları koyarak yola çıkıyor. Şehrin belirli bölgelerinde gezen Başpınar, gittiği yerde kendisini bekleyen hayvanlara pazar arabasından aldıklarını çıkartarak hayvanları besliyor.


Hayvanlara karşı çok sevgisi olduğunu ifade eden Metin Başpınar, "Kent merkezinde 5 ayrı nokta belirledim. Oraların dışında şehrin tenha mahallelerinde de yerlerim var. O alanlara elimden geldiği kadar yiyecek bırakıyorum. Kasap arkadaşlarım sağ olsun, bana çok destek çıkıyor. Bu destekle işi yürütüyoruz. Anne ve babamın hayrına, ömrüm yettiği sürece yapacağım" şeklinde konuştu.


Hayvanların asla horlanmaması gerektiğini ve çok daha fazla şeyler yapılması gerektiğine dikkat çeken Başpınar, "5 kasapla anlaşmam var. Bir de tavukçu arkadaşım var, sağ olsun o da destek sağlıyor. Kuru mama indirimde olduğu zaman çokça alıyorum. Bunların hepsini sokak hayvanlarına veriyorum. Beslediğim hayvan sayısı değişiyor. Kış aylarında çobanlar da köpeklerini bırakıyor, onlar da geliyor. Onlara da bakıyorum. Her seferinde bu pazar arabasıyla yaklaşık 25-30 kilogram bayat ekmek, kemik ve ciğer taşıyorum. Hayvanlara kuru mama veriyorum. Güvercinler için de iki haftada 50 kilogram buğday gidiyor" diye konuştu. - AKSARAY

Başpınar, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Irak'taki ABD Büyükelçiliği'ne roketli saldırı: 3 yaralı
Köydeki tek değirmen 3 asırdır dönüyor Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Çinli turistler temiz çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 00:07:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray'da 20 yıldır pazar arabasıyla hayvanlara yiyecek taşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]