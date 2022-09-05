Aksaray'da inşaatın temelinde biriken suda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü - Son Dakika
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Aksaray'da inşaatın temelinde biriken suda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü

05.09.2022 11:04
Aksaray'da inşaatın temelinde biriken suda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü

Aksaray'da 21 Ağustos'ta inşaatın temelinde biriken suda boğulma tehlikesi geçiren çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aksaray'da 21 Ağustos'ta inşaatın temelinde biriken suda boğulma tehlikesi geçiren çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren İhsan Ş. (15), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesinin otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

İhsan Ş. (15), 21 Ağustos'ta Hürriyet Mahallesi'nde inşaat için açılan temelde biriken suya girmiş, gözden kaybolan çocuğun arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemişti. Polis ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca Aksaray'dan su altı arama kurtarma ekibi çağrılmış, dalgıçların yaptığı çalışma sonucu İhsan Ş, sudan çıkarılarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da inşaatın temelinde biriken suda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da inşaatın temelinde biriken suda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü - Son Dakika
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