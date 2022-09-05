İhsan Ş. (15), 21 Ağustos'ta Hürriyet Mahallesi'nde inşaat için açılan temelde biriken suya girmiş, gözden kaybolan çocuğun arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemişti. Polis ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca Aksaray'dan su altı arama kurtarma ekibi çağrılmış, dalgıçların yaptığı çalışma sonucu İhsan Ş, sudan çıkarılarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aksaray'da inşaatın temelinde biriken suda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü - Son Dakika

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