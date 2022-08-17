21 ayrı suçtan aranan suç makinesi jandarmanı operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

21 ayrı suçtan aranan suç makinesi jandarmanı operasyonuyla yakalandı

17.08.2022 13:45
21 ayrı suçtan aranan suç makinesi jandarmanı operasyonuyla yakalandı

Aksaray'da 21 ayrı suçtan aranması olan ve hakkında kesinleşmiş 10 yıl 19 ay 29 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Aksaray'da 21 ayrı suçtan aranması olan ve hakkında kesinleşmiş 10 yıl 19 ay 29 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 7 hırsızlık, 4 uyuşturucu, 2 konut dokunulmazlığını ihlali, 2 tehdit hakaret suçları gibi 21 suç kaydı olan ve hakkında 10 yıl 19 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın, Yenikent beldesinde olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Yasin T. (27) isimli şahsın beldede bulunan bir ikamette saklandığını belirleyen jandarma, bir süre takibe aldığı adrese operasyon düzenledi. Sivil ve resmi jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüpheli saklandığı ikamette kıskıvrak yakalandı. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheli buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

YORUMLAR
500
Festivalde sahneye çıkan jandarma 2 bin kişiye KADES eğitim verdi Festivalde sahneye çıkan jandarma 2 bin kişiye KADES eğitim verdi Bahçesinde kenevir yetiştirip satan şüpheli yakalandı Bahçesinde kenevir yetiştirip satan şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 21 ayrı suçtan aranan suç makinesi jandarmanı operasyonuyla yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:35 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak: Benzine indirim, motorine zam geliyor
13:10 Bakan Kurum, kentsel dönüşümde kira desteği açıklaması: İstanbul'da bin 150 lira olan kira desteği yüzde 30 artışla bin 500 lira olacak
13:05 Galatasaray, Norveçli stoper Olsen'e imza attırmaya çok yaklaştı
12:46 İkinci el otomobil satışına getirilen 6 ay ve 6 bin km şartı araç satış platformlarını harekete geçirdi
12:38 Gençlerbirliği, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in payını devrediyor
12:17 Ankara'da bir şahıs, annesine tacizde bulunduğunu iddia ettiği adamı dakikalarca tekmeledi
12:13 Arkadaşının kocasıyla yasak aşk yaşadığı iddialarına Ece Erken'den yalanlama geldi
12:05 İBB duyurdu: Öğrenciler için İstanbulkart'ta online başvuru ve adrese teslimat dönemi başladı
11:48 Okan Buruk, Cengiz Ünder'i arayarak Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalışacak
11:43 Yeni Zelanda sele teslim! 210 evin tahliye edildiği ülkede OHAL ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 13:49:55. #1.13#
SON DAKİKA: 21 ayrı suçtan aranan suç makinesi jandarmanı operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement