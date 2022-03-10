Aksaray'da 22 bin öğrenci yetenek taramasında geçecek - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray'da 22 bin öğrenci yetenek taramasında geçecek

10.03.2022 11:15
Aksaray'da 22 bin öğrenci yetenek taramasında geçecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Aksaray'da geleceğin şampiyon sporcuları tespit ediliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Aksaray'da geleceğin şampiyon sporcuları tespit ediliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, AA muhabirine, program kapsamında Aksaray'da bu yıl 22 bin öğrencinin tarama testlerinin yapılacağını söyledi.

Projeyle tüm öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda spor branşlarına yönlendirilmesinin amaçlandığını aktaran Yıldız, şöyle konuştu:

"Bu çok önemli test projesiyle spora yetenekli çocukların küçük yaşta tespit edilerek spor branşlarına yönlendirilip Türk sporuna başarılı sporcular olarak yetişmesi hedefleniyor. Bu kapsamda kentte 3, 4, ve 5. sınıflara yönelik yetenek taraması başlattık. Salgın nedeniyle testlerini yapamadığımız 6 bin 700 yine 6. ve 7. sınıf öğrencilerine yapılacak ara testlerle birlikte 2022 yılında toplam 22 bin öğrencimizi yetenek taramasından geçireceğiz. Bakanlık tarafından oluşturulan bilim kurulunun belirlediği testlerin dikkatli şekilde uyguluyoruz. "

Yıldız, test sonuçlarına göre öğrencileri sporcu eğitim merkezine veya kulüp altyapılarına yönlendirdiklerini, 120 öğrenciyi bu şekilde spora kazandırdıklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
U18 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Manisa'da başladı U18 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Manisa'da başladı Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi

milli eğitim bakanlığı, Türkiye, gençlik, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da 22 bin öğrenci yetenek taramasında geçecek - Son Dakika


Son Dakika
11:16 Alacaklısının cenazesine katıldı ve imamın o meşhur sorusuna herkesten farklı bir yanıt verdi: Hakkımı helal etmiyorum!
11:14 İki yılda en çok Covid'i, döviz kurlarını ve hayat pahalılığını konuştuk!
11:12 Sarı Bıyık'tan Gerçek Kesit performansı: İzleyen herkes kahkahalara boğuldu
11:11 Doların yükselişi durdurulamıyor: 14,74 TL oldu
11:05 Mahkemeden skandal karar! Şiddet gören doktor kadın kendisini savunduğu için ceza aldı
10:57 PSG'nin başkanı çok sinirlendi! Hakem odasına dalan Khelaifi, ölümle tehdit etti
10:55 Ekrem İmamoğlu'ndan 'kar yağışı' açıklaması: 4 gün sürecek, tüm ekiplerimiz görevde
10:54 Rusya-Ukrayna savaşından korkunç detaylar geliyor! Siviller toplu mezarlara defnediliyor
10:52 Altın güne yükselişle başladı, düşüşe geçti: Seviye 938 TL
10:35 Ukraynalı yetkililer patlamayan Rus füzesini yerde imha etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 11:24:32. #1.12#
SON DAKİKA: Aksaray'da 22 bin öğrenci yetenek taramasında geçecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement