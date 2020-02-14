Aksaray'da 22 yaşındaki genç çöken müştemilatta göçük altında kaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da 22 yaşındaki genç çöken müştemilatta göçük altında kaldı - Son Dakika

Aksaray'da 22 yaşındaki genç çöken müştemilatta göçük altında kaldı

6 saat önce

Aksaray'da 22 yaşındaki bir genç, kardeşiyle oynadığı sırada yıkılan kullanılmayan müştemilatın alında kaldı.

Aksaray'da 22 yaşındaki genç çöken müştemilatta göçük altında kaldı, System.String[]

Aksaray'da 22 yaşındaki bir genç, kardeşiyle oynadığı sırada yıkılan kullanılmayan müştemilatın alında kaldı. Göçük altından çıkarılan genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay, Ağaçören ilçesine bağlı Camili köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Eroğlu (22), kardeşi Serkan Eroğlu (10) ile birlikte köyün Şehit Rasim Bozkurt mevksiinde bulunan ve kullanılmayan harabe müştemilata girdi. Burada kardeşi ile oynayan genç, müştemilatın çökmesi ile göçük altında kaldı. Göçükten şans eseri kurtulan kardeşi Serkan Eroğlu durumu hemen çevrede bulunan vatandaşlara bildirdi. Olay yerine gelen Köy Muhtarı Niyazi Şahan ve vatandaşlar genci göçük altından kurtarmak için mücadele etti. Muhtar Niyazi Şahan ve vatandaşlar ellerine geçirdikleri kürek ve kazmalarla sırtına kadar göçük altında kalan Muhammet Eroğlu'nun çevresindeki taş ve kumları boşalttı. Yapılan kurtarma çalışması bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevke edildi. 112 acil yardım ekipleri ve vatandaşlar yaptıkları çalışmada genci göçük altından çıkarmayı başardı. Ağaçören İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan genç, daha sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sağlık durumu iyi olan gencin tedavisinin sürdüğü belirtildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Ağaçören, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:00 Kaynak: İHA
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