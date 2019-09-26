Aksaray'da 25 hükümlü 65 dersliği boyayarak boyacılık sertifikası aldı

Aksaray'da çeşitli suçlardan kamu hizmeti cezası alan ve köylerde 65 dersliği boyayarak öğrencilerin kullanımına hazırlayan 25 hükümlüye uygulamalı boyacılık kursu sertifikası verildi.



Aksaray'da çeşitli suçlardan kamu hizmeti cezası alan ve daha sonra 176 saatlik kurs ile uygulamalı boyacılık deri alan 25 hükümlü Aksaray'da merkeze bağlı köylerdeki okulların boyama işlerini yaparak uygulamalı boyacılık kursu sertifikası aldı.



Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığının 2019/3 Olağan Toplantısı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde Ziraat Odası Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda salıverme sonrası yardım çalışmaları kapsamında cezaevine girince eğitimi yarım kaldığı için kurul gündemine alınan S.S.Ç., F.D.B.'nin mesleki eğitime yönlendirilmesine karar verildi. Toplantıda ayrıca Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının iş birliği kapsamında gerçekleştirilen okulların kamu hizmeti yükümlülerince boyanmasını hedefleyen çalışma kapsamında, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezinin iş birliğiyle kamu hizmetini yerine getirmekte olan 25 hükümlü 176 saatlik uygulamalı boyacılık kursuna katıldı. 25 kişi merkeze bağlı Sağlık Köyü İlkokulu başta olmak üzere Mehmet Timur Sarrafoğlu İlkokulu ve Özel Eğitim ve Uygulama Okulunda toplam 65 dersliğin boya badana ve tadilat işlemlerini gerçekleştirip kursu başarıyla tamamladı. Kursiyerlere boyacılık sertifikaları kurul tarafından takdim edildi. - AKSARAY