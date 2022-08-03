İki arkadaşın bıçaklı kavgası kanlı bitti - Son Dakika
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İki arkadaşın bıçaklı kavgası kanlı bitti

03.08.2022 15:23
İki arkadaşın bıçaklı kavgası kanlı bitti

Aksaray'da 25 yaşındaki bir genç, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Aksaray'da 25 yaşındaki bir genç, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Taşpazar Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceki kavgalarından dolayı husumet bulunan Furkan A. (25) ile Aydın G. (24) çarşıda karşılaştı. Karşılaşmalarında sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Aydın G. arkadaşı Furkan A.'yı yanında taşıdığı ekmek bıçağı ile bıçakladı. Kolundan ve ellerinden aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Furkan A.'ya ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa bindirilen yaralı genç, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan Aydın G. ise suç aleti bıçakla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli genç sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Aksaray, Ankara, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki arkadaşın bıçaklı kavgası kanlı bitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki arkadaşın bıçaklı kavgası kanlı bitti - Son Dakika
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