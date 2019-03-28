Aksaray'da 273 Bin 120 Seçmen Oy Kullanacak

Aksaraylı 273 bin 120 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Aksaraylı 273 bin 120 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Aksaraylılar, merkez belediye başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü oy kullanacak.



5 yılda 21 bin 948 kişi arttı



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Aksaray'da 273 bin 120 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Aksaray'da seçmen sayısı 21 bin 948 arttı.



Aksaray'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 954 sandık kurulurken, bu yıl 938 sandık kurulacak.



İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:





İlçe adı: Sandık sayısı: Seçmen sayısı:





Ağaçören: 41 6 bin 503





Eskil: 75 17 bin 825





Gülağaç: 54 14 bin 092





Güzelyurt: 33 8 bin 335





Ortaköy: 88 23 bin 116





Sarıyahşi: 22 5 bin 291





Sultanhanı: 25 7 bin 289

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Pazar Ortasına Bırakılan Araç Pazarcıları İsyan Ettirdi

Hangi İller Saat Kaçta Oy Kullanacak?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2023'te Yapılacak

Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız