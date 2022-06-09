28 milyon 500 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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28 milyon 500 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

09.06.2022 16:37

Aksaray'da gümrük kaçağı 28 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Aksaray'da gümrük kaçağı 28 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlemesine yönelik çalışma kapsamında Aksaray- Adana kara yolunda seyreden iki tırı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda 28 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Sürücüler M.A. (30) ve S.Ş. (47) gözaltına alındı.

28 milyon 500 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
28 milyon 500 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
28 milyon 500 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
28 milyon 500 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
28 milyon 500 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
28 milyon 500 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 28 milyon 500 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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