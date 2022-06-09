28 milyon 500 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

Aksaray'da gümrük kaçağı 28 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlemesine yönelik çalışma kapsamında Aksaray- Adana kara yolunda seyreden iki tırı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramalarda 28 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Sürücüler M.A. (30) ve S.Ş. (47) gözaltına alındı.
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