ESKİ MİLLETVEKİLİ EŞİNİN VEFATI SONRASI BAŞLADIĞI RÖLYEF YAPIMI TERAPİ OLDU - Son Dakika
Üye Girişi

ESKİ MİLLETVEKİLİ EŞİNİN VEFATI SONRASI BAŞLADIĞI RÖLYEF YAPIMI TERAPİ OLDU

05.09.2022 10:35

AKSARAY'da 3 çocuk annesi Mercivan Toprak (67), 6 yıl önce eşi, eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Milletvekili Arif Toprak'ın vefat etmesinin ardından rölyef yapımına başladı, acılarını unutmaya çalıştı.

AKSARAY'da 3 çocuk annesi Mercivan Toprak (67), 6 yıl önce eşi, eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Milletvekili Arif Toprak'ın vefat etmesinin ardından rölyef yapımına başladı, acılarını unutmaya çalıştı. Toprak, rölyefin kendisine terapi gibi geldiğini belirterek, "Eşim öldükten sonra kendimi boşlukta hissettim. Rölyefe yöneldim. Rölyef yapmayı da çok sevdim. Zamanım da çoktu, beni meşgul edecek başka işler de yoktu. Günlerimi böyle değerlendirdim. Doktora gittiğimde bana 'Eşinizin yokluğunu bu tablolar tamamlamışsınız' dedi. Gerçekten de bana psikolojik bir terapi oldu. Kendi emeğim ve alın terimle yaptığı çalışmalarımı satıp, gelirini bir yardım kurumuna bağışlamak istiyorum? dedi.

Mercivan Toprak, 6 yıl önce eşi Arif Toprak'ı kaybetti. Eşinin ölümünün acısını unutmaya çalışan Toprak, rölyef yapmaya başladı. Toprak, rölyef yapmanın kendisine terapi gibi gelmesinin ardından çalışmalarına aralıksız devam etti. Toprak, şunları söyledi: " Eşim 2016 senesinde vefat etti. Aksaray'da veya mecliste kime sorulsa, eşimin pırlanta gibi bir insan olduğundan ve dürüst olduğundan bahsederler. İyi günümüzde oldu, kötü günümüzde oldu. Fakat mutluyduk. Eşim öldükten sonra kendimi boşlukta hissettim. Bende rölyefe yöneldim. Rölyef yapmayı da çok sevdim. Zamanımda çoktu, beni meşgul edecek başka işlerde yoktu. Günlerimi böyle değerlendirdim. Doktora gittiğimde bana 'Eşinizin yokluğunu bu tablolar tamamlamışsınız' dedi. Gerçekten de bana psikolojik bir terapi oldu."

YAPTIĞI ESERLERİ SATIP, GELİRİNİ HAYIR KURUMUNA BAĞIŞLAMAK İSTİYOR Yaptığı eserleri satıp, hayır kurumuna bağışlaya hazırlanan Toprak, " Rölyef, benim yapabileceğim bir iş değildi. Fakat o kadar güzel, o kadar zevkli bir iş ki, ağırlığı bana hiç dokunmadı. Özellikle sabır ve zaman gerektiriyor. Severek yaptığınız zaman da hiçbir şey zor gelmiyor. 6 senede yaptığım tablo sayısı 100'ü geçti. Hiçbir zaman bir kataloğa bağlı kalarak çalışmadım. Farklı resim ve tabloları araştırıp hoşuma giden çalışmalar üzerine yöneldim. Hep daha geniş çaplı çalıştım. Bu tabloların her biri benim çocuklarım oldu. Evimin en güzel yerinde hepsini sergiliyorum. Kendi emeği ve alın teriyle yaptığı çalışmalarını satıp gelirini bir yardım kurumuna bağışlamak istiyorum." diye konuştu.

YORUMLAR
500
AK Parti Van İl Başkanlığı istişare toplantısı düzenledi AK Parti Van İl Başkanlığı istişare toplantısı düzenledi Cengiz Gökçel'den Sorgun Köyüne Mermer Ocağı Tepkisi: 'Faaliyete Geçtiğinde Her Taş Köylünün Evinin Damına Düşecek' Cengiz Gökçel'den Sorgun Köyüne Mermer Ocağı Tepkisi: 'Faaliyete Geçtiğinde Her Taş Köylünün Evinin Damına Düşecek' Denizlili Yevmiye Çalışanı: '68 Yaşındayım Fakirlikten Yevmiyeye Geliyorum' Denizlili Yevmiye Çalışanı: '68 Yaşındayım Fakirlikten Yevmiyeye Geliyorum'
Kaynak: DHA

Milletvekili, Aksaray, Shp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESKİ MİLLETVEKİLİ EŞİNİN VEFATI SONRASI BAŞLADIĞI RÖLYEF YAPIMI TERAPİ OLDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:35 Kızını taciz eden genci önce tabancasıyla vurdu ardından boğazını kesti: Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok
14:34 İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
14:30 İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı
14:24 Pis Yedili dizisinin Orço'sunu görenler tanıyamadı! İşte yıllar içindeki değişimi
14:22 Mustafa Sarıgül son ankette büyük çıkış yakaladı! İşte partilerin İstanbul'da aldığı oy oranları...
14:07 Skorsky tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramıştı! Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 1 şehit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 15:38:53. #1.11#
SON DAKİKA: ESKİ MİLLETVEKİLİ EŞİNİN VEFATI SONRASI BAŞLADIĞI RÖLYEF YAPIMI TERAPİ OLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement