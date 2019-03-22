Son Dakika Haberleri: Aksaray'da 3 Kişi Silahla Yaralandı

Aksaray'da 3 Kişi Silahla Yaralandı

22 dakika önce

Aksaray'da iki grup arasında başlayan tartışmada 3 kişi silahla yaralandı.

Aksaray'da 3 Kişi Silahla Yaralandı, System.String[]
Aksaray'da iki grup arasında başlayan tartışmada 3 kişi silahla yaralandı.

Cihan Y, (47) Yavuz Sultan Selim Mahallesi 89. caddede bulunan evinin yakınlarında karşılaştığı şahıslarla tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Cihan Y. (46), Çiğdem T. (26) ve Nazar Y. (15) karşı taraftakilerin ateş açması sonucu yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nazar Y'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olaya karıştığı iddia edilen 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:46 Kaynak: AA

Selim, Aksaray, Güncel
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