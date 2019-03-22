Aksaray'da 3 Kişi Silahla Yaralandı
22 dakika önce
Aksaray'da iki grup arasında başlayan tartışmada 3 kişi silahla yaralandı.
Aksaray
'da iki grup arasında başlayan tartışmada 3 kişi silahla yaralandı.
Cihan Y, (47) Yavuz Sultan Selim
Mahallesi 89. caddede bulunan evinin yakınlarında karşılaştığı şahıslarla tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Cihan Y. (46), Çiğdem T. (26) ve Nazar Y. (15) karşı taraftakilerin ateş açması sonucu yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nazar Y'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis
ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.
Olaya karıştığı iddia edilen 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:46 Kaynak: AA
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