Aksaray'da "Ahilik Haftası" kutlandı - Son Dakika
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Aksaray'da "Ahilik Haftası" kutlandı

13.09.2022 14:22
Aksaray'da "Ahilik Haftası" kutlandı

Aksaray'da "35. Ahilik Haftası" kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Aksaray'da "35. Ahilik Haftası" kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

15 Temmuz Milli İrade Meydanında düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ahilik geleneğinde çıraklık ve kalfalık döneminin ardından ustalığa ulaşan bir esnafın tabi tutulduğu esaslar tiyatro gösterimi ile anlatıldı.

Vali Hamza Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, ahiliğin Türk İslam kültürünün Anadolu'da vücut bulmuş en güzel ve yaşayan örneği olduğunu belirtti.

Ahiliğin temelinde, kardeşlik, dürüstlük, ahlak, vefa ve erdem olduğunu kaydeden Aydoğdu, bunların sadece esnaflık ve ticaretin değil insanlığın da temeli olduğunu vurguladı.

Aydoğdu, "İslam inancı ve Türk kültüründen süzülmüş değerler manzumesinin adıdır ahilik. Onun için de yüz yıllardır yaşatılmaya devam ediliyor." dedi.

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, ahilik, esnaf loncaları gibi millet kurucu müesseslerin resmi olmayan sivil müesseselerden olduğunu bunların çok önemli fonksiyonlar icra ettiklerini söyledi.

MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ise ahilik geleneğinin yüzyıllar boyu sürüp bu günlere ulaştığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Aksaray Gençlik Merkezi ekibi tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmaları ile masa tenisi müsabakalarında dereceye girenlere hediyeleri verildi.

Törende Aksaray'da yılın kalfası seçilen Teslime Tekeli ile yılın çırağı seçilen Ramazan Enginer'e hediyeleri takdim edildi.

Aksaray'da yılın ahisi seçilen Ticaret Bakanlığı değerlendirme komitesi tarafından da Türkiye'de yılın ahisi seçilen mobilya oyma ustası Zeki Satıcı (68) ile Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer'e ahilik geleneğinde diploma töreni şeklinde uygulanan şed kuşanma töreni yapıldı.

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Kaynak: AA

Ahilik Haftası, Türkiye, Aksaray, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da "Ahilik Haftası" kutlandı - Son Dakika
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