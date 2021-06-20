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Aksaray'da 391 kadın polis için mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

Aksaray'da 391 kadın polis için mezuniyet töreni düzenlendi

20.06.2021 16:27

Aksaray'da 391 kadın polis için mezuniyet töreni düzenlendi Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen mezuniyet töreniyle 391 kadın polis yemin ederek, mezuniyet keplerini göğe fırlattı.

Aksaray'da 391 kadın polis için mezuniyet töreni düzenlendi

AKSARAY - Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen mezuniyet töreniyle 391 kadın polis yemin ederek, mezuniyet keplerini göğe fırlattı.

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi 1995 yılında başlayan serüvenine 391 kadın polisi daha mezun ederek yenisini ekledi. Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Yerleşkesinde başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı'nın akabinde 26. Dönemi dereceye girerek okul birincisi olarak tamamlayan yeni polis memuru Betül Coşkun Çelebi kürsüye çıkarak silah arkadaşlarına ve konuklara hitap etti. Pandemi kuralları çerçevesinde ailelerin katılamadığı törende POMEM Müdürü Niyazi Turgay, eğitimler hakkından bilgi verdi. 271 bin metrekare merkez yerleşkesi ve 138 bin metrekare atış alanında 8 ay boyunca eğitim alan 391 kadın öğrenci 6 Ekim 2020'de girdikleri okullarına veda etti. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Vali Hamza Aydoğdu'nun katılım sağladığı mezuniyet töreninde POMEM 26. Dönem öğrencilerinin yemin kürsüsünde bulunan Türk bayrağı, temel silahları ve Türk Ceza Kanunu kitabının üzerine el koyarak yemin etti. Törende yapılan selamlama yürüyüşünün ardından 391 öğrenci keplerini gökyüzüne fırlatarak mezuniyetlerini kutladı. Birbirlerine sarılarak gözyaşı döken yeni polis memurları duygu dolu anlar yaşadı.

26.Dönem POMEM Birincisi Betül Coşkun Çelebi, "Farklı şehirlerden aynı hayallerle geldiğimiz bu yuvada, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda aile, millet ve vatan sevgisi ile dolu polisler olarak yetiştirildik. İyi ile kötünün bitmeyecek mücadelesinde iyilerin safına, Türk Polis Teşkilatına, Türkiye Cumhuriyeti kanunları doğrultusunda tüm yüreğimizle yeni neferler olarak dahil oluyoruz" dedi.

"1995 yılından bugüne kadar 13 bine yakın öğrenci Polis Teşkilatına kazandırıldı"

1995 yılından bugüne kadar 13 bine yakın öğrencinin Polis Teşkilatına kazandırıldığını vurgulayan POMEM Müdürü Niyazi Turgay, "6 Ekim 2020 tarihinden bu yana okulumuzda eğitim gören ve bugün başarıyla eğitimlerini tamamlayarak, onurlu bir mesleğe intizam etmek üzere yemin edecek olan 391 kadın polis memuru adayını teşkilat saflarına kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı olarak müdürlüğümüz 271 bin metrekare merkez yerleşkesi ve 138 bin metrekare atış alanıyla birlikte 1995 tarihinden bugüne kadar toplam 12 bin 747 polis memurunu teşkilata kazandıran bir okul olarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz" diye konuştu.

"Bu meslek sizlere onurlu bir gelecek ve şerefli bir hazine verecek"

"Sizler artık sadece kendi anne ve babalarınız değil, devlet ana ve devlet babanın da kahraman birer evlatlarısınız" diyerek mezun olan polislere seslenen Vali Hamza Aydoğdu, "Bugünden itibaren Anadolu'nun dört bir köşesinde, hilalin dalgalandığı her yerde bizlerin huzur ve güveni için gecenizi gündüzünüze katacaksınız. Anadolu insanı vefalıdır. Sizleri de öz evlatları bilip bağrına basacaktır. Buna emin olun. Şerefinizle giyeceğiniz ay-yıldızlı üniformalarınızın her yerde saygı gördüğünü göreceksiniz ve buna şahit olacaksınız. Başlamak üzere olduğunuz bu kutsal meslek size kolaylıklar ya da zenginlikler getirmeyecek. Yorulacaksınız, üşüyeceksiniz, uykusuz kalacaksınız. Hatta kendi çocuklarınızın büyüdüğünü bile fark edemeyeceksiniz. Ancak bu meslek sizlere onurlu bir gelecek ve şerefli bir hazine verecek. Gaffar Okkan, Fethi Sekin, Önder Güzel'lerin formalarını giyeceksiniz. Bu büyük şeref ve onur milletimizin duasıyla birlikte güç kuvvet ve cesaret verecektir" dedi.

"Hayatta kalabilmek kolay bir iş değildir"

Bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu, emellerinin ve planlarının hiç bitmediği bir coğrafyadayız diyen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Anadolu'ya adım attığımız 1071 yılından bu yana hep var olma, tehdit ve tehlikelere karşı uyanık olma mücadelesi verdik. Burada devlet olmak, burada millet olmak, bu toprakları vatan tutmak binlerce yıldır hayatta kalabilmek kolay bir iş değildir. Fedakarlık ister, özgüven ister, mücadele ister, azim ister" dedi.

Polis annenin polis kızı mutluluğunu tel örgünün arkasındaki ailesi ile yaşadı

Polis memuru olan anne Ayşegül Değerli ise, "Ben de bir polis annesi olarak, polis memuruyum. Devletime emanet ettim onu, önce Allah'a... Çok gururluyum, çok sevinçliyim. Bugün de diyecek hiçbir kelime bulamıyorum. Allah vatana millete zeval vermesin" diye konuştu.

Annesinin açıklamalarına karşı konuşan kızı yeni polis Elifsu Değerli, "Disiplini seven, disipline aşık biriydim her zaman. Polis olmayı ilk önce annemi örnek alarak hedefledim. Daha sonra da bu yolda her zaman ilerledim. Amacıma ulaştım. Bugün çok şükür mezun olduk. Devletimize, milletimize hayırlı polisler olarak en kısa zamanda görev yerlerimize gideceğiz" diye konuştu.

Polis annesi Selma Er de, "Çok mutluyum yani tarif edemiyorum. Bir annenin en büyük hayali herhalde" dedi.

Yeni polis memuru Tuğba Er Yüksek ise, annesinin açıklamasına cevaben, "Şu an çok heyecanlıyım. Ailemin burada olması bana gurur veriyor. Bugünümde ailemi görmek beni onurlandırdı" şeklinde konuştu.

Yeni polisin heyecanına ortak olan kız kardeşi Tuğçe Er de, "O çok uzun zamandır istiyordu. Hayaliydi diyebilirim. Çok şükür oldu. Çok mutluyuz, çok gururluyuz" dedi.

Aksaray'da 391 kadın polis için mezuniyet töreni düzenlendi
Aksaray'da 391 kadın polis için mezuniyet töreni düzenlendi
Aksaray'da 391 kadın polis için mezuniyet töreni düzenlendi
Aksaray'da 391 kadın polis için mezuniyet töreni düzenlendi

Aksaray, Şehit, POMEM, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aksaray'da 391 kadın polis için mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika


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