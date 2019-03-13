Aksaray'da 4 Hırsızlık Olayına Karışan 2 Şüpheli Tutuklandı
1 saat önce
Aksaray'da ev ve iş yerlerinden 4 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 3 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Aksaray
'da ev ve iş yerlerinden 4 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 3 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Hırsızlık olayları, 14 Şubat
ile 7 Mart 2019 tarihleri arasında Yavuz Sultan Selim
Mahallesi ile Mehmet Akif Ersoy
Mahallesi Turgut Özal
Bulvarı üzerinde bulunan müstakil evlerde ve bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık olaylarının ardından olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, hırsızlık olaylarına karışan 3 şüpheliyi tespit etti. 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, Mehmet Ali Ş. (31), Erdal Ö. (29) ve Muhammet K.'yi (19) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Erdal Ö. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, Mehmet Ali Ş. ve Muhammet K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:13 Kaynak: İHA
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