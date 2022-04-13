Aksaray'da 4 hırsızlık olayının faili 3 şüpheli JASAT'tan kaçamadı - Son Dakika
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Aksaray'da 4 hırsızlık olayının faili 3 şüpheli JASAT'tan kaçamadı

13.04.2022 14:15
Aksaray'da 4 hırsızlık olayının faili 3 şüpheli JASAT'tan kaçamadı

Aksaray'da 3 ayrı köyde 4 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştiren 3 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerinin operasyonuyla yakalandı.

Aksaray'da 3 ayrı köyde 4 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştiren 3 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerinin operasyonuyla yakalandı. Sorgularında hırsızlık olaylarını itiraf eden 3 şahıstan 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'ın merkeze bağlı Akçakent köyü muhtarı Ramazan Demirtaş (43) 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak köyde bulunan su deposundaki malzemelerin çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili araştırma ve soruşturma başlattı. Yapılan inceleme ve araştırmalarda JASAT dedektifleri olayı gerçekleştiren 3 şüpheliyi tespit etti. Orhan Ç. (41), Ferhat K. (28) ve Hızır K. (37) isimli şahısların peşine düştü. Yaptığı çalışmalarda şahısların kaldığı ikameti belirleyen JASAT dedektifleri düzenlediği operasyonla 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen 3 şüpheli, sorgu sırasında Karacaören, Akçakent ve Gözlükuyu köylerindeki hırsızlıkları da kendilerinin yaptığını itiraf ederek 4 hırsızlık olayını kabullendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen 3 şüpheliden Orhan Ç. ile Ferhat K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Hızır K. ise serbest bırakıldı. - AKSARAY

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112 Acil Çağrı, Jandarma, Aksaray, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da 4 hırsızlık olayının faili 3 şüpheli JASAT'tan kaçamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da 4 hırsızlık olayının faili 3 şüpheli JASAT'tan kaçamadı - Son Dakika
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