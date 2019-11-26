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Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da 4 katlı binada yangın paniği - Son Dakika

Aksaray'da 4 katlı binada yangın paniği

6 saat önce

Aksaray'da 4 katlı apartmanın dış cephesinde bulunan lokantanın ızgara bacasında yangın çıktı.

Aksaray'da 4 katlı binada yangın paniği, System.String[]

Aksaray'da 4 katlı apartmanın dış cephesinde bulunan lokantanın ızgara bacasında yangın çıktı. Yangın apartman sakinleri ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, apartman sakinleri lokanta işletmecisine tepki gösterdi.


Yangın, Taşpazar Mahallesi 826. Sokak Polat Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın dış cephesinden çatıya uzanan bacada yangın çıktı. Yangının daha önce 3 kez yangına eden olan ızgara bacasından çıktığı öğrenildi. Apartman sakinlerinin fark etmesi üzerine vatandaşlar çatıya çıkarak su döküp yangını söndürmeye çalışırken haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek tamamen söndürdü.


Apartmanda oturan Korkmaz Zeybek (29), daha öncede yangın çıktığını belirterek, "İşletme patronuna, sahibine söyledik. Bu boruların bir çaresine bak dedik. Baştan savma buraya yaptı. Bu 2'nci veya 3'üncü yangın. Daha öncede apartmanın içine sıçrayacaktı. Şimdi de çatıya sıçradı. Allah muhafaza evimiz yanabilir. Biz bunu daha önce defalarca söyledik. İzin almadan geldi buraya 2 tane lokanta borusunu baştan savma koydu gitti. Adam aşağıda para kazanacak. Bizim evimiz gidecek. Yangın çıktı ben kendim çıktım kendim söndürdüm" dedi.


Apartman sakinleri ve iş yeri işletmecisi arasında tartışma yaşanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

İtfaiye, Aksaray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:22 Kaynak: İHA
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