Aksaray'da 410 süt üreticisine 1 milyon 362 bin TL destek ödemesi - Son Dakika

Aksaray'da 410 süt üreticisine 1 milyon 362 bin TL destek ödemesi

Aksaray'da süt analizine giren ve sütü kaliteli çıkan 410 süt üreticisine 1 milyon 362 bin TL Süt Analiz İçerik Desteği ödemesi yapıldı.

Aksaray'da süt analizine giren ve sütü kaliteli çıkan 410 süt üreticisine 1 milyon 362 bin TL Süt Analiz İçerik Desteği ödemesi yapıldı.

Van Gölü'nde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 8'e yükseldi
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
Rotayı İspanya'ya çeviren Fenerbahçe, Barcelona'lı Todibo ve Wague'yi istiyor


Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da tarım ve hayvancılıkta üretim tüm hızıyla devam ederken, devlet tarafından yapılan desteklemelerde kriterlere göre üreticilere aktarılıyor. Tarım ve hayvancılık sektöründe birçok kalemde devlet tarafından üreticilere destekleme ödemesi yapılırken, Süt Analiz İçerik Destek ödemesi de bugün üreticilerin hesabına yatırıldı.


Konuyla ilgili bilgiler veren Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, devletin kaliteli süt üretimi yapan üreticilere destek ödemesi yaptığını belirterek, bu kapsamda sütleri analizden geçen ve protein, yağı, kalitesi yüksek olan süt üreticisine destekleme ödemesi yapıldığını söyledi. Desteklemenin Süt Analiz İçerik Desteklemesi adı altında yapıldığını ifade eden Başkan Kayan, buradaki amacın süt üretiminin kalitesini artırmak olduğuna dikkat çekti. Bu kapsamda süt kalitesine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kriterler getirildiğini belirten Başkan Kayan, Aksaray'da kaliteli süt üreten toplam 410 süt üreticisine 1 milyon 362 bin TL destek ödemesi yapıldığını kaydetti. - AKSARAY

Aksaray, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 10:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aksaray'da 410 süt üreticisine 1 milyon 362 bin TL destek ödemesi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 13:11 Cani baba, eski eşini kızının gözünün önünde 12 bıçak darbesiyle öldürdü 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:19 Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek 11:39 Konya'da nüfusu 18 ilçe merkezinden fazla olan olan mahalleye karakol yapılması isteniyor 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı 04:18 Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı 22:19 Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi 20:36 İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Belediye Başkanı Döğücü tepki gösterdi 20:24 TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı 18:58 Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı 18:08 Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Van Gölü'nde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 8'e yükseldi
16:37
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
16:30
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
15:45
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
15:29
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
15:28
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
15:07
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
14:28
"Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
13:41
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
13:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 16:55:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray'da 410 süt üreticisine 1 milyon 362 bin TL destek ödemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]