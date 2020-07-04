Aksaray'da 410 süt üreticisine 1 milyon 362 bin TL destek ödemesi

Aksaray'da süt analizine giren ve sütü kaliteli çıkan 410 süt üreticisine 1 milyon 362 bin TL Süt Analiz İçerik Desteği ödemesi yapıldı.



Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da tarım ve hayvancılıkta üretim tüm hızıyla devam ederken, devlet tarafından yapılan desteklemelerde kriterlere göre üreticilere aktarılıyor. Tarım ve hayvancılık sektöründe birçok kalemde devlet tarafından üreticilere destekleme ödemesi yapılırken, Süt Analiz İçerik Destek ödemesi de bugün üreticilerin hesabına yatırıldı.



Konuyla ilgili bilgiler veren Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, devletin kaliteli süt üretimi yapan üreticilere destek ödemesi yaptığını belirterek, bu kapsamda sütleri analizden geçen ve protein, yağı, kalitesi yüksek olan süt üreticisine destekleme ödemesi yapıldığını söyledi. Desteklemenin Süt Analiz İçerik Desteklemesi adı altında yapıldığını ifade eden Başkan Kayan, buradaki amacın süt üretiminin kalitesini artırmak olduğuna dikkat çekti. Bu kapsamda süt kalitesine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kriterler getirildiğini belirten Başkan Kayan, Aksaray'da kaliteli süt üreten toplam 410 süt üreticisine 1 milyon 362 bin TL destek ödemesi yapıldığını kaydetti. - AKSARAY