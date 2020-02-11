Aksaray'da 5 otomobilden orijinal parça çaldıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Aksaray'da, 5 otomobilin orijinal parçalarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan B.Y. ve M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kent merkezinde farklı zamanlarda aynı marka ve renkte araçlardan ayna, ön ve arka kaput, kapı, vites topuzu, radyatör, akü, jant, lastik ile teyp çalınması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlatmış, teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülen B.Y. ve M.A'yı yakalamıştı.