Aksaray'da 5 yılda 11 hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Aksaray'da 5 yılda 11 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştiren 4 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı. Sahte kimliklerle yakalanan şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde ilçede yaşayan Ali S.'ye ait Malaklı cinsi köpeğin çalınmasının ardından olayla ilgili inceleme ve araştırma başlatan Ağaçören İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde köpeği çalan 4 şüpheliyi tespit etti. Bunun üzerine araştırmayı derinleştiren Ağaçören İlçe Emniyet Amirliği ekipleri şüphelileri teknik ve fiziksel takibe aldı. Yapılan takipte Emrah G. (32), Emrah G. (27), İbrahim A. (33) ve yabancı uyruklu Ogtay M.'nin (23) geçmişte yaşanan hırsızlık olaylarına da karıştıkları tespit edildi. Yeterli delil ve bulgulara ulaşan polis, 3 ayrı eve eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltı aldı. Şüphelilerin 6 iş yeri, 1 kamu kurumu, 2 oto, 1 ev, 1 hayvan hırsızlığı ve 1 mala zarar verme olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Emrah G., Emrah G. ve yabancı uyruklu Ogtay M. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İbrahim A. savcılıkça serbest bırakıldı. - AKSARAY