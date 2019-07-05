Son Dakika Haberleri: Aksaray'da 56 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Aksaray'da 56 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

45 dakika önce

Aksaray'da 56 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandıAKSARAY - Aksaray'da suç örgütü kurmak, suç örgütü kapsamında suç işlemek ve örgütü yönetmek suçlarından aranan ve hakkında 56 yıl 8 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Aksaray'da 56 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
AKSARAY - Aksaray'da suç örgütü kurmak, suç örgütü kapsamında suç işlemek ve örgütü yönetmek suçlarından aranan ve hakkında 56 yıl 8 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli polisin yaptığı operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray'da suç örgütü kurmak, yönetmek ve suç örgütü kapsamında çeşitli olaylara karışmak, kişiyi hürriyetinden alıkoymak gibi suçlardan aranan ve hakkında 56 yıl 8 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsmail Kavurmacı'nın yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Terörle Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda İsmail Kavurmacı'nın Paşacık Mahallesinde bir apartman dairesinde olduğunu tespit eden polis, operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda şahıs, kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı savcılık makamınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aksaray'da 56 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:25 Kaynak: İHA
Aksaray, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Damat cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Bu kızı sana yar etmeyeceğim Polisin öldüğü yasak aşk cinayetinde astsubaya 10 yıl hapis! Hırsızlıktan yakalanan kadının savunması şaşkına çevirdi! Hırsızlık parasıyla lüks villa alıp parti düzenlemişler! Yakalandılar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 17:10:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da 56 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]