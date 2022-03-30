58. Kütüphaneler Haftası törenle kutlandı - Son Dakika
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58. Kütüphaneler Haftası törenle kutlandı

30.03.2022 14:00

Aksaray'da, 58. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Aksaray'da, 58. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Vali Hamza Aydoğdu, öğrencilerle kitap okudu.

Vali Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin "Kitap Aksaray Projesi"ni daha aktif kullanmasını istedi.

Kitap okumanın önemine değinen Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Kitap okuyun ve beğendiğiniz yerleri sosyal medyalarınızdan paylaşın. Bu konu gerçekten çok önemli. Bir arkadaşınız belki oradan okur ve beğenir. Araştırır onun da kitap okumasına vesile olursunuz. Bir yılda 115 kitap okuyan öğrencinin olması çok güzel. Sizlerde kitap okumalısınız. Kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla birçok proje hayata geçirdik. Kütüphanelerimizde yeteri kadar kitaplarımız mevcut."

Program, kent genelinde yıl içinde en çok kitap okuyan öğrencilere çeşitli hediyeler verilmesinin ardından sona erdi.

58. Kütüphaneler Haftası törenle kutlandı
58. Kütüphaneler Haftası törenle kutlandı
58. Kütüphaneler Haftası törenle kutlandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 58. Kütüphaneler Haftası törenle kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 58. Kütüphaneler Haftası törenle kutlandı - Son Dakika
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