Son Dakika Haberleri: Aksaray'da 6 Katlı Apartmanda Yangın Paniği

Aksaray'da 6 Katlı Apartmanda Yangın Paniği

6 saat önce

Aksaray'da 6 katlı apartmanın bodrumundaki elektrik panosunda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında 6'ıncı katta mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, dumandan etkilenen 3 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da 6 Katlı Apartmanda Yangın Paniği, System.String[]
Aksaray'da 6 katlı apartmanın bodrumundaki elektrik panosunda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında 6'ıncı katta mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, dumandan etkilenen 3 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi 2443 Sokak'ta bulunan 6 katlı Serttaşlar Apartmanı'nda yaşandı. Apartmanın bodrum katında bulunan ana elektrik panosu henüz bilinmeyen bir sebeple büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından bodrumdan binanın en üst katına kadar çıkan kablolar tamamen alev aldı. Çıkan yoğun duman kısa sürede tüm apartmanı sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine İl Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ekipleri bir yandan yangına müdahale etti, diğer yandan da itfaiye merdiveni ile 6'ıncı katta mahsur kalan 6 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 3 vatandaşa sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan dumandan etkilenen vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın itfaiyenin 45 dakikalık çalışması ile söndürüldü. Yangın dolayısıyla binaya uzun süre elektrik verilemeyeceği öğrenilirken, yangının çıkış sebebi hakkında araştırma başlatıldı. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 09:59 Kaynak: İHA

İtfaiye, Aksaray, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var Saldırgan, Uyuşturucu Sattığını İddia Ettiği Suriyeli Genci Bacaklarından Vurdu

18 Yaşındaki Zanlı, İnşaat İşçisine Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı Muğla'da Seyir Halindeki Aracın Üzerine Kaya Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 04:24:57. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da 6 Katlı Apartmanda Yangın Paniği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]