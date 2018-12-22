Aksaray'da 6 Katlı Apartmanda Yangın Paniği
6 saat önce
Aksaray'da 6 katlı apartmanda yangın paniğiAKSARAY - Aksaray'da 6 katlı apartmanın bodrumundaki elektrik panosunda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında 6'ıncı katta mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, dumandan etkilenen 3 kişi de hastaneye kaldırıldı.
Aksaray
'da 6 katlı apartmanda yangın paniği
AKSARAY - Aksaray'da 6 katlı apartmanın bodrumundaki elektrik panosunda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında 6'ıncı katta mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, dumandan etkilenen 3 kişi de hastaneye kaldırıldı.
Olay, Büyük Bölcek
Mahallesi 2443 Sokak'ta bulunan 6 katlı Serttaşlar Apartmanı'nda yaşandı. Apartmanın bodrum katında bulunan ana elektrik panosu henüz bilinmeyen bir sebeple büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından bodrumdan binanın en üst katına kadar çıkan kablolar tamamen alev aldı. Çıkan yoğun duman kısa sürede tüm apartmanı sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine İl Acil Durum Müdürlüğü, Aksaray Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ekipleri bir yandan yangına müdahale etti, diğer yandan da itfaiye merdiveni ile 6'ıncı katta mahsur kalan 6 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 3 vatandaşa sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan dumandan etkilenen vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın itfaiyenin 45 dakikalık çalışması ile söndürüldü. Yangın dolayısıyla binaya uzun süre elektrik verilemeyeceği öğrenilirken, yangının çıkış sebebi hakkında araştırma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:06 Kaynak: İHA
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