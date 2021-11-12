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Aksaray'da 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Aksaray'da 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

12.11.2021 23:49
Aksaray'da 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Aksaray'da 6 otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 8 kişi yaralandı.

Aksaray'da 6 otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 8 kişi yaralandı.

Hacılar Harmanı Mahallesi Aşık Molla Caddesi'nde 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İki sürücü araçlarıyla kaza yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı.

Kazada Keziban Avan (37), Emine (21) ve Yasin Bayram Anıl (17), Emin Rıza Pişkin (21), Sinan Önemli (20), Samet Hakyol (20), Hatice Topaç (40) ve Muhammed Said Demirbaş (26) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hakyol'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık iki saat trafiğe kapanan cadde, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Aksaray'da 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Aksaray'da 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Aksaray'da 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Aksaray'da 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Aksaray'da 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Zincirleme Trafik Kazası, Aksaray, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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