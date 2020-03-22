Aksaray'da 65 yaş ve üstündekilerin ihtiyaçlarını "Vefa Sosyal Destek Grubu" karşılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da 65 yaş ve üstündekilerin ihtiyaçlarını 'Vefa Sosyal Destek Grubu' karşılıyor - Son Dakika

Aksaray'da 65 yaş ve üstündekilerin ihtiyaçlarını "Vefa Sosyal Destek Grubu" karşılıyor

6 saat önce

Aksaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan "Aksaray Vefa Sosyal Destek Grubu" görevine başladı.

Aksaray'da 65 yaş ve üstündekilerin ihtiyaçlarını

Aksaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan "Aksaray Vefa Sosyal Destek Grubu" görevine başladı.

İçişleri Bakanlığının aldığı kararla 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması üzerine, Aksaray Valiliği kararıyla oluşturulan "Aksaray Vefa Sosyal Destek Grubu", söz konusu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için evlerine kadar gidiyor.

112, 155 ve 156 numaralı telefonları arayarak yardım talebinde bulunan vatandaşların acil ihtiyaçları, grup tarafından karşılanıyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Naile Yöndem'in, su, ekmek, domates, biber, makarna ve un ihtiyacı Aksaray Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından evlerine kadar ulaştırıldı.

Yöndem, gazetecilere yaptığı açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı ekiplerden yardım istediğini söyledi.

Yaşlıların bugünlerde sokakta gezmesinin yanlış olduğunu vurgulayan Yöndem, "Ancak bu uygulama bizim için çok iyi oldu. İhtiyaçlarımızı kapımıza kadar getirdiler. Herkese teşekkür ediyorum. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

Öte yandan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Emre Ağaçdelen ise kendisinin kurduğu ekiple 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Kapı kapı gezerek yaşlı vatandaşlara güvenlik tedbirleri kapsamında uyarılarda bulunan Ağaçdelen, markete giderek yaşlıların alışverişlerini yapıyor ve diğer tüm ihtiyaçlarını yerine getiriyor.

Aksaray Valiliği, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:32 Kaynak: AA

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