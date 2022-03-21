Aksaray'da 7 aylık bebek yatağında ölü bulundu - Son Dakika

Aksaray'ın Eskil ilçesinde 7 aylık bebek yatağında ölü bulundu.

Tosun yaylasında yaşayan Muhammet Mustafa ile eşi Keziban İriş, 7 aylık bebekleri Umut Selam İriş'in yatağında hareketsiz olduğunu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bebeğin cenazesi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.