Son dakika! Aksaray'da 8 büyükbaş çalan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika! Aksaray'da 8 büyükbaş çalan 3 zanlı tutuklandı

02.07.2022 13:55

Son dakika haberler... Aksaray'da 8 büyükbaş çalan ve sanayide araçlarını tamir ettirirken gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da 8 büyükbaş çalan ve sanayide araçlarını tamir ettirirken gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Cankıllı köyünde Şerafettin Yen'in ahırından 8 büyükbaşın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin eşkalini belirleyen ekipler, Aksaray Sanayi Sitesi'nde kamyonlarını tamir ettiren Ramazan C. (39), Erol K. (22) ve Eren C'yi (22) yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların, jandarmadaki ifadelerinde, hayvanları başka bir ilde sattıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Aksaray'da 8 büyükbaş çalan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika! Aksaray'da 8 büyükbaş çalan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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