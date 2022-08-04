Oğlu intihar girişiminde bulunan babadan kan donduran tepki: "Atla geber" diye bağırıp, polisten silah istedi - Son Dakika
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Oğlu intihar girişiminde bulunan babadan kan donduran tepki: "Atla geber" diye bağırıp, polisten silah istedi

04.08.2022 23:22

Aksaray'da yaşanan olayda 8 katlı apartmanın 5'inci katında oturan Zülkif M, eline aldığı bıçakla balkona çıkıp 2 çocuğunun gözü önünde intihar girişiminde bulundu. Olay yerine giden baba Ramazan M. oğluna "Atla geber" diye bağırdı. Ardından oğlu boğazına bıçak dayayıp balkondan atlamak isteyince, baba Ramazan M. bu kez de olay yerinde bulunan polis memurundan tabanca istedi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Tacin Mahallesi Şehit Cumalı Çağlar Sokak'ta bulunan 8 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Zülkif M. (35), 5'inci kattaki evinin penceresinden, evde bulunan 2 çocuğunun gözleri önünde Kelime-i Şehadet getirip atlayacağını söyledi.

Oğlu intihara kalkışan babadan akılalmaz tepkiler: Önce 'Atla geber' diye bağırdı, sonra polisten silah istedi

KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerken, itfaiye ekipleri ise balkonun altına hava yastığı açtı.

"ATLA, GEBER"

Öte yandan, olay yerine gelen baba Ramazan M. (57), oğluna "Atla, geber" dedi. Polis ekipleri babayı sakinleştirdi.

Oğlu intihara kalkışan babadan akılalmaz tepkiler: Önce 'Atla geber' diye bağırdı, sonra polisten silah istedi

POLİSTEN TABANCA İSTEDİ

Oğlu daha sonra balkona çıkarak boğazına bıçak dayayıp demir korkuluklardan atlamak isteyince, Baba Ramazan M., bu kez de olay yerindeki polis memurundan tabanca istedi. Polis ekipleri öfkeli babayı tekrar sakinleştirmeye çalıştı. Baba Ramazan M., "Bunu mahallede iyi bir dövmek lazım. Başka tedavi olmaz bu" dedi.

Oğlu intihara kalkışan babadan akılalmaz tepkiler: Önce 'Atla geber' diye bağırdı, sonra polisten silah istedi

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ

Polisler tarafından yaklaşık 1 saatte ikna edilen Zülkif M., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Baba Ramazan M., "Ben oğlumu Adana'dan dün psikoloji tedavisinden getirdim. Ben nasıl tepki göstermeyeyim. 35 yıl emek ver, ondan sonra bu şekilde olaylar yapsın ve bütün mahalleliyi buraya yığsın. Ben de ona 'atla, geber' dedim ve başka bir şey demedim" diye konuştu.

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Çocuklarını odaya kilitledi, balkondan bıçakla dehşet saçtı Çocuklarını odaya kilitledi, balkondan bıçakla dehşet saçtı
Kaynak: DHA

Aksaray, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oğlu intihar girişiminde bulunan babadan kan donduran tepki: 'Atla geber' diye bağırıp, polisten silah istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oğlu intihar girişiminde bulunan babadan kan donduran tepki: "Atla geber" diye bağırıp, polisten silah istedi - Son Dakika
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