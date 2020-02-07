Aksaray'da 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan uyuşturucu taciri yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan uyuşturucu taciri yakalandı - Son Dakika

Aksaray'da 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan uyuşturucu taciri yakalandı

6 saat önce

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Aksaray'da 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan uyuşturucu taciri yakalandı, System.String[]

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Y. (46) isimli şahsın peşine düştü. Arama çalışmaları kapsamında şüphelinin yerini tespit eden NSM ekipleri, düzenlediği operasyonla şahsı yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Uyuşturucu Ticareti, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Pablo Escobar'ın kardeşinin ürettiği akıllı telefonun +18'lik tanıtım videosu çok konuşulacak
Bebeğini çöpe atan 14 yaşındaki anneden dehşete düşüren ifadeler Valilik önünde "Çocuklarım aç, iş istiyorum" diyerek kendini yakan baba hayatını kaybetti Sevgilisi olduğu için babası tarafından öldürülen Şeyma, ölmeden önce kaçmaya çalışmış

Son Dakika Haberleri
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 22:12:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray'da 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan uyuşturucu taciri yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]