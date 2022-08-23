9 ÇOCUK ANNESİ, 58 YILDIR HAYATINI HALI DOKUYARAK KAZANIYOR

AKSARAY'da 9 çocuk annesi Kezban Onak (70) 12 yaşında başladığı el dokuma hali işini 58 yıldır sürdürüyor. Onak, Çocuk yaşlarındayken annem ve babama halı dokurdum, 20 yaşında evlendim yine halı dokumayı bırakmadım. Çocuklarımı okutmak için gündüzleri beldede günübirlik işlere giderdim. Bir kalemi 3 çocuğuma bölüp verdiğim günler dahi oldu. Çocuklarım çok çalışkandı fakat ben okutamadım. Şimdi hepsi işçi olarak fabrikalarda çalışıyor. Halı dokuyarak çok dinç kaldım. Halıların motiflerini hep zihnimde tuttuğum ve el alışkanlığı kazandığım için ezbere yapıyorum. dedi.

Aksaray'ın Taşpınar Beldesinde yaşayan 9 çocuk annesi Kezban Onak 12 yaşından bu yana halı dokuyor. Halı sektörünün sanayileşmesiyle el dokuma halılara olan rağbetin azaldığını söyleyen Onak, Eskiden geçim kaynağımız el dokuması halıydı. Sonra makine halıları çıktı. El emeği halılar ortadan kalktı ama biz bu işi bırakmadık. Bırakmayı da düşünmüyoruz. dedi.

'HALI YAPIP SATARAK 8 ÇOCUĞUMUN DÜĞÜNÜNÜ YAPTIM'

9 çocuğunun 8'inin düğününü de halı yapıp satarak yaptığını belirten Onak, Çocuklar evden gidince de boş duramadım. 15 yıl önce belediyemizin halı atölyesi açılınca gelip burada dokumaya başladım. Daha da devam ediyorum. Burada fabrika gibi sürekli bir halı üretimi var. Atölyemizin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Halıyı hiç bırakmadan 58 yıldır halı dokuyorum. 12 yaşlarındayken annem ve babama dokurdum, 20 yaşında evlendim yine halı dokumayı bırakmadım. Çocuklarımı okutmak için gündüzleri beldede günü birlik işlere giderdim. Bir kalemi 3 çocuğuma bölüp verdiğim günler dahi oldu. Çocuklarım çok çalışkandı fakat ben okutamadım. Şimdi hepsi işçi olarak fabrikalarda çalışıyor. Benim yaşımdakiler evde hastalıklarıyla uğraşıp dinlenirken ben dağlarda çalıştığım için hiçbir hastalığım olmadı. Gözlerimin ikisinde de mercek var fakat buna rağmen halı dokumaktan hiç vazgeçmedim. Halı dokuyarak çok dinç kaldım. Halıların motiflerini hep zihnimde tuttuğum ve el alışkanlığı kazandığım için ezbere yapıyorum. dedi. (DHA)