Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Yeniden - Son Dakika

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Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Yeniden
6 saat önce
AKSARAY'da 9'u Çinli işçi 3'ü Türk 12 kişi coronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı müşahade altına salınrı. Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü'nde doğalgaz depolama tesisinde çalışan Çin uyruklu 2 işçi de baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:31 Kaynak: DHA
AKSARAY'da 9'u Çinli işçi 3'ü Türk 12 kişi coronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı müşahade altına salınrı.
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü'nde doğalgaz depolama tesisinde çalışan Çin uyruklu 2 işçi de baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti görüldü. Rahatsızlanan 2 işçiyle birlikte toplam 9 işçinin yaklaşık 5 gün önce ülkelerinden geldiği belirlendi. Bu bilgi İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirildi. Sağlık Müdürlüğü'de coronavirüs şüphesi nedeniyle hastalanan 2 işçinin yanı sıra diğer 7 Çinli işçi ile bu işçilerin tesislere ulaşımını sağlayan tur şirketindeki 3 kişi tedbir amaçlı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, acil serviste tedbir amaçlı müşahade altına alındı. Hastane personelie hijyen maskesi dağıtıldı. Sağlık Müdürlüğü yetkileri gerekli tahlil ve incelemelerin yapıldığını belirtti.
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