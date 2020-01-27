Aksaray'da 9'u çinli, 12 kişi coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da 9'u çinli, 12 kişi coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Aksaray'da 9'u çinli, 12 kişi coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldıAksaray'da 9'u Çinli işçi 3'ü Türk 12 kişi cornovavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı müşahade altına salınrı.

Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da 9'u Çinli işçi 3'ü Türk 12 kişi cornovavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı müşahade altına salınrı.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü'nde doğalgaz depolama tesisinde çalışan Çin uyruklu 2 işçi de baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti görüldü. Rahatsızlanan 2 işçiyle birlikte toplam 9 işçinin yaklaşık 5 gün önce ülkelerinden geldiği belirlendi. Bu bilgi İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirildi. Sağlık Müdürlüğü'de cornovavirüs şüphesi nedeniyle hastalanan 2 işçinin yanı sıra diğer 7 Çinli işçi ile bu işçilerin tesislere ulaşımını sağlayan tur şirketindeki 3 kişi tedbir amaçlı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp, acil serviste tedbir amaçlı müşahade altına alındı. Hastane personelie hijyen maskesi dağıtıldı.

Sağlık Müdürlüğü yetkileri gerekli gerekli tahlil ve incelemelerin yapıldığını belirtti.

Aksaray'da 9'u çinli, 12 kişi coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Çin Halk Cumhuriyeti, Aksaray, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump'tan yeni tip koronavirüs konusunda Çin'e yardım teklifi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Çinli turistler temiz çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlık müjdesini verdiği Suriyeli Mahmud, duygularını anlattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 01:38:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray'da 9'u çinli, 12 kişi coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]